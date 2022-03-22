عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 22 آذار 2022

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الأخبار

ـ المصارف خلف سلامة: الضغط بتجفيف السيولة عن المودعين

ـ الفاتيكان لبكركي: حزب الله لبناني، حاوروه!

ـ عنايات الأطفال: لا أطباء ولا تجهيزات

ـ روسيا تُركّز ضرباتها: تحضيرات لحسم «الدونباس»

البناء

ـ واشنطن تبدأ مسار عقوبات على بكين… وإيران تعلن دخول المرحلة النهائيّة نحو الاتفاق

ـ الرياض تعلن عجزها عن تلبية طلبات سوق النفط… وأنصار الله: سنواصل الاستهداف

ـ الأزمة المصرفيّة القضائيّة إلى تصاعد… سعر الدولار أيضاً… وانقسام سياسيّ

الجمهورية

ـ تعيينات قضائية لغرف التمييز.. والحكومة: رسالة ودية إلى العرب

ـ ماذا بين بعبدا والمصارف؟

ـ زيلينسكي: أي تسوية مع روسيا سنعرضها على استفتاء شعبي

اللواء

ـ السلطة الغائبة: إدعاء عون على سلامة وشقيقه بـ«تبييض الأموال» يهز المصارف المراسلة!

ـ البابا لعون: أتابع بأسى وضع لبنان والراعي لتسويق الحياد عربياً.. ومفاوضات الصندوق تراوح

الديار

ـ اللبنانيون يدفعون ثمن المواجهة القضائيّة ــ المصرفيّة.. التصعيد مُستمرّ والإنهيار يتسارع !

ـ بعبدا تُحرّض المصارف على بري.. ميقاتي يُلوّح بالاستقالة وشيا تدخل على الخط للتهدئة

ـ البابا يعد بزيارة لبنان قريباً.. «اسرائيل» المرتبكة اقليمياً تُهدّد بحرب ضدّ حزب الله وايران ؟