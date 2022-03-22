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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 22 آذار 2022

22
MARCH
2022
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الأخبار

ـ المصارف خلف سلامة: الضغط بتجفيف السيولة عن المودعين
ـ الفاتيكان لبكركي: حزب الله لبناني، حاوروه!
ـ عنايات الأطفال: لا أطباء ولا تجهيزات
ـ روسيا تُركّز ضرباتها: تحضيرات لحسم «الدونباس»

البناء
ـ واشنطن تبدأ مسار عقوبات على بكين… وإيران تعلن دخول المرحلة النهائيّة نحو الاتفاق
ـ الرياض تعلن عجزها عن تلبية طلبات سوق النفط… وأنصار الله: سنواصل الاستهداف
ـ الأزمة المصرفيّة القضائيّة إلى تصاعد… سعر الدولار أيضاً… وانقسام سياسيّ

الجمهورية
ـ تعيينات قضائية لغرف التمييز.. والحكومة: رسالة ودية إلى العرب
ـ ماذا بين بعبدا والمصارف؟
ـ زيلينسكي: أي تسوية مع روسيا سنعرضها على استفتاء شعبي

اللواء
ـ السلطة الغائبة: إدعاء عون على سلامة وشقيقه بـ«تبييض الأموال» يهز المصارف المراسلة!
ـ البابا لعون: أتابع بأسى وضع لبنان والراعي لتسويق الحياد عربياً.. ومفاوضات الصندوق تراوح

الديار
ـ اللبنانيون يدفعون ثمن المواجهة القضائيّة ــ المصرفيّة.. التصعيد مُستمرّ والإنهيار يتسارع !
ـ بعبدا تُحرّض المصارف على بري.. ميقاتي يُلوّح بالاستقالة وشيا تدخل على الخط للتهدئة
ـ البابا يعد بزيارة لبنان قريباً.. «اسرائيل» المرتبكة اقليمياً تُهدّد بحرب ضدّ حزب الله وايران ؟

 

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