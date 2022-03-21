ماذا جاء في مقدمات نشرات الاخبار المسائية اليوم؟

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان

جلجلة الناس والمودعين تتجدد في صورة الصراع المصرفي – القضائي الذي منع عنهم حقهم في أموالهم ومخصصاتهم ورواتبهم.

وجلجلة الوطن تتجدد في حمل أثقال لم يعد يقوى عليها وتزداد ثقلا في المزايدات على حق اللبنانيين في تأمين شبكة أمان إجتماعية وإقتصادية ومالية في ظل عدم إنجاز وضع إستراتيجية إقتصادية واضحة تؤمن التصحيح المالي والإقتصادي المطلوب.

ومن هذه العناوين التي تشكل العبور نحو وطن تسوده العدالة الإجتماعية وتحكمه المؤسسات في دولة مدنية تعطي للمواطن دوره في البناء والتنمية دعت حركة أمل عبر مكتبها السياسي إلى المشاركة الواسعة في الإنتخابات النيابية داخل لبنان وخارجه في لحظة تستوجب جمع كل الطاقات لتحصين لبنان وزيادة منعته.

وتحصين لبنان يستوجب العمل بحس عال من المسؤولية الوطنية لمنع الإرتهان للمشاريع الأميركية – الصهيونية حتى لا يكون الترسيم بالصيغة التي يريد لها العدوان أن تكون إحتلالا مبطنا مستمرا لأرض لبنان وثرواته.

في التفاصيل اللبنانية لهذا اليوم إدعاء على حاكم مصرف لبنان وأعضاء المجلس المركزي…. سعر صرف الدولار تجاوز الأربعة وعشرين ألف ليرة.

المصارف مقفلة بإعلان إضراب تحذيري وفلتان في الأسعار وطمع التجار والكارتيلات ناهيك عن أزمة محروقات غير مبررة ترجمت بفتح متفاوت لمحطات المحروقات.

ولمن هزت السرير بيمينها لتبني الوطن بيسارها التحية لكن أيتها الصامدات الصابرات المناضلات على خطوط المجتمع والعائلة يا من تصنعن من العجز قوة ومن الخوف واليأس أملا.

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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار

كل عام وكل الامهات بالف خير في عيدهن الذي يحل باصعب حال، فيما حال أمنا الدولة يرثى له، وهي المصابة بكل انواع الازمات التي تسبب بها بعض ابنائها الذين سرقوا ثرواتها ويمنعون عنها كل علاج ، فضلا عن مدعي الاخوة الذين يخنقونها وشعبها بحصارهم واحقادهم ..

اما اصحاب القلوب الخاوية فلا يزالون يخوضون معارك ثرواتهم على اجساد الفقراء وجثة الاقتصاد، والقطاع المصرفي وتوابعه من الكارتيلات لا سيما النفطية منها بعض هؤلاء.

المصارف العاجزة امام القانون والقضاء، لجأت الى السياسة وسكين الدولار، فوقفوا على دكة صيرفة – المنصة المعجزة – معلنين الاضراب وتجفيف السوق من حركة الاموال ، ومتحكمين بذلك بسعر الدولار ومحركين اتباعهم من الكارتيلات، محاولين الضغط على الدولة لحماية مكاسبهم وكبيرهم الذي علمهم سحر الهندسات المالية، وهو الذي يخوض حربا مع القضاء مستخدما كل الاسلحة الا الدليل على البراءة، فيما القاضية غادة عون التي تتابع الدعاوى المرفوعة عليهم تكمل مشوارها القضائي، فاضافت اليوم الى الدعوى على رجا سلامة، ادعاء على شقيقه – حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتهمة تبييض الاموال .

وبحثا عن اياد بيضاء لمساعدة لبنان كانت زيارة الرئيس ميشال عون الى الفاتيكان حيث التقى البابا فرنسيس الذي أكد العمل لدعم لبنان ومحاولة انقاذه من ازماته التي يعانيها .

في الازمة الاوكرانية – التي باتت عالمية – ما ينذر بجنون اقتصادي لا سيما مع هروب الغرب للامام، والتلويح بمزيد من العقوبات على روسيا، فكان جواب موسكو واضحا بأن سعر برميل النفط سيلامس الخمسمئة دولار ان قررت اوروبا الاستغناء عن النفط الروسي، ما جعل المانيا تقف بوجه الاندفاعة الاميركية ، معلنة ان التخلي الكلي عن النفط الروسي امر مستحيل ..

في دروب المستحيل مشت الجمهورية الاسلامية الايرانية، وكانت اول النماذج الكونية على ان اميركا ليست قدرا، فوقفت اليوم في عيد النوروز بكل اقتدار، مؤكدة عبر الامام السيد علي الخامنئي أن خيار شعبها صون الاستقلال والاستقرار، وعدم ربط اقتصادها بالعقوبات الأميركية.

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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في

على المستوى السياسي والمعنوي، الحدث اللبناني في الفاتيكان، حيث استقبل البابا فرنسيس الرئيس العماد ميشال عون، مؤكدا أنه يسعى مع الجميع في العالم من اجل الحفاظ على هذا الوطن الذي لطالما اعتبره الكرسي الرسولي رسالة ونموذجا. أما رئيس الجمهورية، فشرح للبابا أن لبنان يجتاز مرحلة صعبة، لكنه سينتصر عليها حتما بإرادة ابنائه مجتمعين، وتوجه الى الحبر الأعظم بالقول: لا نريد للبنان الذي يقع في أتون من الصراعات والحروب، ان يدفع اثمانا لما يحصل في المنطقة، وهو بفضل عنايتكم واصرار ابنائه على النهوض ليس متروكا لقدره.

أما على المستوى القضائي، فالحدث اللبناني محوره القاضية غادة عون، التي ادعت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بجرمي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، وعلى شقيقه رجا سلامة والأوكرانية أنا كوزاكوفا وعدد من الشركات، بالتدخل بهذا الجرم، وأحالتهم على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.

لكن، قبل الدخول في سياق النشرة، ولأن إقدام التيار الوطني الحر على الدعوة الى مناظرة علنية في ملف الكهرباء هو خطوة غير مسبوقة في تاريخ السياسة اللبنانية، ومن الآن وحتى انتهاء المهلة المحددة لتأكيد المشاركة في المناظرة، أي الاربعاء في 23 آذار الجاري، سنبقى نذكر كل يوم الوزير السابق نقولا نحاس والنواب أنطوان حبشي، بلال عبدالله، ياسين جابر، علي حسن خليل والنائبة المستقيلة بولا يعقوبيان، والسيدتين جسيكا عبيد وكارول عياط، والسادة جمال صغير، يحيى مولود، جان العلية، غسان بيضون، مارك أيوب، رياض قبيسي، رياض طوق، هادي الأمين، وكل من يعتبر نفسه معنيا بالدعوة الى المناظرة، مع امكانية التواصل مع المنظمين على الرقم 71010950.

ولأننا على مسافة سبعة وخمسين يوما من الانتخابات النيابية، نكرر: “تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019. ولما تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية. واجهوا الكل، وأوعا تخافو من حدا، مين ما كان يكون.

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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي

انه يوم التطورات القضائية المتسارعة… القاضية غادة عون تدعي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرمي الاثراء غير المشروع وبتبييض الاموال، وعلى شقيقه رجا سلامة وأنا كوزاكوفا، وعدد من الشركات بالتدخل بهذا الجرم، وتحيلهم إلى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور.

يرد الحاكم ل”رويترز” بشأن اتهامه ب”الإثراء غير المشروع” ليقول: “أمرت بإجراء تدقيق لم يكشف أن الأموال العامة تمثل أي مصدر لثروتي“.

قبل الإدعاء على سلامة، سطرت القاضية عون قرارا يقضي بوضع اشارة منع تصرف على كل الممتلكات العقارية العائدة لشقيق الحاكم.

في غضون ذلك، المصارف اضربت لليوم الأول، وتواصل إضرابها غدا…

التطور البارز في هذا الملف أن المصارف المراسلة استفسرت عن قرارات منع السفر التي طاولت رؤساء مجالس إدارة عدد من المصارف، وعن المسار القضائي الذي يطاولهم، وقد باشرت المصارف إعداد الاجوبة.

ويبقى السؤال: ما هو المدى الذي يمكن أن يبلغه الكباش بين المصارف والقضاء.

في الفاتيكان، استقبل البابا فرنسيس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وكانت خلوة في المكتب البابوي.

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