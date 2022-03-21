سلسلة سرقات لشبكات الكهرباء في اقليم الخروب

A + A -

تم تسجيل سلسلة من سرقة شبكات الكهرباء النحاسية، في عدد من المحطات في بلدات اقليم الخروب، اليوم وأمس.



وتعرضت محطة افراز "رحم"، التي تقع بالقرب من مشروع "مديار" في منطقة الدلهمية، لسرقة شبكتها الكهربائية.



كما وتعرضت محطة "الراهبات"، وهي عبارة عن مبنية عامة، في بلدة الرميلة، ومحطة "البستاني" قبالة الريجي في بلدة الدبية، للسرقة ايضا.



وكذلك تم سرقة شبكة الكهرباء التي تغذي، دير راهبات ومدرسة سيدة البشارة في منطقة المحتقرة - جون، كما وتعرضت الشبكة النحاسية الداخلية في حرم المدرسة للسرقة.



وسجلت أيضا محاولة سرقة، للشبكة التي تغذي منطقة اقليم الخروب الجنوبية بالكهرباء.