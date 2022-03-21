بعد إصابتها بذبحة قلبية وفي ظل الأوضاع الصعبة... حالة إنسانية بحاجة للدعم

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يشهد لبنان اليوم أزمات على كافة المستويات، ولعل أصعبها كلفة الاستشفاء للحالات الطارئة والصعبة. في هذا الإطار، أصيبت سيدة لبنانية وهي أرملة وأم لثلاثة، بذبحة قلبية يوم 17 آذار الفائت في منزلها، مما استدعى نقلها إلى المستشفى وانعاشها، وهي ترقد منذ ذلك اليوم في غرفة العناية الفائقة وتعاني من مضاعفات صحية عديدة، علماً أن كلفة استشفائها لمدة 4 أيام قاربت ال30 ألف دولار أميركي وهي مرشحة للارتفاع كلما طالت فترة مكوثها في المستشفى. لذلك قام أصدقاء العائلة بانشاء صفحة لدعمها عبر gofundme ومساعدة عائلتها في تخطي هذا الظرف الصعب.

لمن يرغب في الاطلاع على تفاصيل الحالة ومساعدتها عبر gofundme، اضغط هنا .