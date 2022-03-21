قطاع الشباب في التيار رفع الصوت ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم التاريخية تجاه جامعة الوطن واساتذتها وطلابها

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بيان صادر عن مكتب الجامعة اللبنانيّة في قطاع الشباب في التيار الوطني الحر:

توقف مكتب الجامعة اللبنانيّة في قطاع الشباب في التيار الوطني الحر عند قرار الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية بإعلان الإضراب المفتوح، مؤكدا على أحقية مطالب الأساتذة خصوصا في ظل الظروف الصعبة والحرجة التي يمر بها لبنان، لاسيما وأن هذه الأزمة ممكن أن تطول طالما أن الحكومة لم تظهر أي إرادة جدية لمعالجتها عبر رصد الاعتمادات اللازمة.

امام هذا الواقع الذي حوّل الطلاب والأساتذة ضحية الإهمال المزمن، لابد من رفع الصوت ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم التاريخية تجاه جامعة الوطن واساتذتها وطلابها، فمصير العام الدراسي بخطر ومستقبل الطلاب مهدد وهذا ما لا يجب ان يقبل به اي مسؤول.