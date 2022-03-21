مولوي استقبل القرم وعرض التحضيرات للانتخابات مع فرونتسكا وتحالف الاصلاح الانتخابي

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عقد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه قبل ظهر اليوم، لقاء مع "تحالف الإصلاح الانتخابي" الذي يضم "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية"، "مهارات"، "الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات" والاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا. وتم البحث في التحضيرات والاستعدادات القائمة للانتخابات المقررة في 15 ايار المقبل، فضلا عن التدابير والاجراءات التي تتخذها الوزارة لتسهيل اقتراع ذوي الاحتياجات الخاصة.



وأكد مولوي "التزامه التام القيام بالإجراءات التحضيرية للانتخابات النيابية كافة"، واستمع الى هواجس المشاركين في اللقاء ومطالبهم.



ثم التقى ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونيتسكا، وكانت متابعة للتحضيرات الجارية للانتخابات النيابية المقبلة.



واجتمع مولوي مع وزير الإتصالات جوني القرم، في حضور النائب فريد هيكل الخازن، وتم البحث في الأوضاع العامة.