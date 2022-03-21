living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مولوي استقبل القرم وعرض التحضيرات للانتخابات مع فرونتسكا وتحالف الاصلاح الانتخابي

21
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه قبل ظهر اليوم، لقاء مع "تحالف الإصلاح الانتخابي" الذي يضم "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية"، "مهارات"، "الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات" والاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا. وتم البحث في التحضيرات والاستعدادات القائمة للانتخابات المقررة في 15 ايار المقبل، فضلا عن التدابير والاجراءات التي تتخذها الوزارة لتسهيل اقتراع ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد مولوي "التزامه التام القيام بالإجراءات التحضيرية للانتخابات النيابية كافة"، واستمع الى هواجس المشاركين في اللقاء ومطالبهم.

ثم التقى ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونيتسكا، وكانت متابعة للتحضيرات الجارية للانتخابات النيابية المقبلة.

واجتمع مولوي مع وزير الإتصالات جوني القرم، في حضور النائب فريد هيكل الخازن، وتم البحث في الأوضاع العامة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout