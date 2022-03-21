محافظ بيروت استقبل وفدا من "نادي الشرق لحوار الحضارات" أطلعه على نشاطاته

A + A -

استقبل محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود في مكتبه، وفد "نادي الشرق لحوار الحضارات"، ضم، نائب الرئيسة ايلي السرغاني، رئيس تحرير مجلتي "العنفوان" و"درون نيوز" عضو مجلس الامناء المحامي عبد اللطيف سنو، رئيس فرع النادي في سوريا حكم الجراده، رئيس فرع النادي في الشوف الدكتور فوزي بيطار والدكتور نبهان ابو علي.



بداية نقل الوفد للقاضي عبود، تحيات الرئيس الفخري للنادي المطران عصام يوحنا درويش، رئيس مجلس الامناء في النادي رئيس بلدية الدكوانة مار روكز وضهر الحصين المحامي انطوان شختورة، رئيسة النادي فولا تنوري عبود واعضاء الهيئة الادارية والعامة"، منوها بـ"اهمية الدور الذي يقوم به سعادة المحافظ ومبادئه السامية التي تهدف الى الرقي بالانسان اولا وعكس صورة مشرقة عن لبنان بلد الانفتاح وقبول الاخر، الامر الذي ينعكس بشكل ايجابي على حسن سير عمل كل الوحدات الإدارية والمؤسسات والبلديات وإتحادات البلديات في المحافظة".



ثم قدم السرغاني عرضا لاهم "اهداف نادي الشرق لحوار الحضارات ومبادئه التي تسعى الى الحوار وقبول الاخر"، كما عرض للنشاطات السابقة "من يوم المرأة العالمي ومؤتمر الشبيبة الدولي للسلام واستضافة الالعاب الاولمبية للاعلاميين والمشاركة فيها برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وللنشاطات المستقبلية التي يعد لها النادي، كاليوم الدبلوماسي الذي سيقام في الخميس الواقع فيه 9 حزيران 2022 بحضور عدد من سفراء الدول الاجنبية والعربية ورؤساء البلديات وفاعليات رسمية وسياسية وامنية، والرحلة التي يتم التحضير لها لاعضاء واصدقاء النادي لمشاهدة كأس ملبورن "Melbourne Cup"، وهو واحد من أرقى سباقات الخيل في أوستراليا ويعقد سنويا في حلبة طولها 3.200 متر في نادي فكتوريا السبق في أول ثلاثاء من تشرين الثاني".



في الختام نوه المحافظ ب"اهمية الدور الثقافي الذي يقوم به النادي"، مؤكدا دعمه "لكل ما يصب في خدمة الانسان والحوار".



وقدم الحاضرون للمحافظ درعا تقديرية ثم والتقطت الصور التذكارية.