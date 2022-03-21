living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

محافظ بيروت استقبل وفدا من "نادي الشرق لحوار الحضارات" أطلعه على نشاطاته

21
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقبل محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود في مكتبه، وفد "نادي الشرق لحوار الحضارات"، ضم، نائب الرئيسة ايلي السرغاني، رئيس تحرير مجلتي "العنفوان" و"درون نيوز" عضو مجلس الامناء المحامي عبد اللطيف سنو، رئيس فرع النادي في سوريا حكم الجراده، رئيس فرع النادي في الشوف الدكتور فوزي بيطار والدكتور نبهان ابو علي.

بداية نقل الوفد للقاضي عبود، تحيات الرئيس الفخري للنادي المطران عصام يوحنا درويش، رئيس مجلس الامناء في النادي رئيس بلدية الدكوانة مار روكز وضهر الحصين المحامي انطوان شختورة، رئيسة النادي فولا تنوري عبود واعضاء الهيئة الادارية والعامة"، منوها بـ"اهمية الدور الذي يقوم به سعادة المحافظ ومبادئه السامية التي تهدف الى الرقي بالانسان اولا وعكس صورة مشرقة عن لبنان بلد الانفتاح وقبول الاخر، الامر الذي ينعكس بشكل ايجابي على حسن سير عمل كل الوحدات الإدارية والمؤسسات والبلديات وإتحادات البلديات في المحافظة".

ثم قدم السرغاني عرضا لاهم "اهداف نادي الشرق لحوار الحضارات ومبادئه التي تسعى الى الحوار وقبول الاخر"، كما عرض للنشاطات السابقة "من يوم المرأة العالمي ومؤتمر الشبيبة الدولي للسلام واستضافة الالعاب الاولمبية للاعلاميين والمشاركة فيها برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وللنشاطات المستقبلية التي يعد لها النادي، كاليوم الدبلوماسي الذي سيقام في الخميس الواقع فيه 9 حزيران 2022 بحضور عدد من سفراء الدول الاجنبية والعربية ورؤساء البلديات وفاعليات رسمية وسياسية وامنية، والرحلة التي يتم التحضير لها لاعضاء واصدقاء النادي لمشاهدة كأس ملبورن "Melbourne Cup"، وهو واحد من أرقى سباقات الخيل في أوستراليا ويعقد سنويا في حلبة طولها 3.200 متر في نادي فكتوريا السبق في أول ثلاثاء من تشرين الثاني".

في الختام نوه المحافظ ب"اهمية الدور الثقافي الذي يقوم به النادي"، مؤكدا دعمه "لكل ما يصب في خدمة الانسان والحوار".

وقدم الحاضرون للمحافظ درعا تقديرية ثم والتقطت الصور التذكارية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout