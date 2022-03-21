تعميمٌ جديد للقادمين إلى لبنان..هذا ما جاء فيه!

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أصدرت المديرية العامة للطيران المدني تعميمًا إلى "كل شركات الطيران وشركات الخدمة الأرضية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي حول الإجراءات المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان إبتداءً من 28/03/2022".

وتضمّن التعميم، "إلغاء البند المعلّق بإلزامية تسجيل الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان عبر منصّة وزارة الصحة".

كما يتمّ "إعفاء القادمين من إجراء فحص PCR في حال كانوا قد تلقوا الجرعة الثانية أو الثالثة من لقاح كوفيد شرط تحميل الوثائق على المنصة قبل الوصول إلى لبنان وشرط الخضوع لفحص PCR فور وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي"