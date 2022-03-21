كركي : لن نسمح أن تهان كرامة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان

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بعد أن تعرّض مستخدم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مركز برج حمود للإهانة والضرب من قبل مندوب مؤسسة برايم ساوث ليبانون ش.م.ل. المدعو ف. ح. ك بتاريخ 21/2/2022 على أثر سوء تفاهم سبق أن حصل قبل أسابيع خمسة وقد شهد أكثر من 18 مستخدما على التعدي السافر الذي قام به المعتدي من إهانة لفظية وتعرض جسدي وصل حد خنق المستخدم بكلتا يديه منعه من التنفس لولا تدخل الحاضرين للحؤول دون تدهور الوضع أكثر. وعلى الفور قام المستخدم، وبعد التواصل مع الدائرة القانونية المختصة بالصندوق بتقديم شكوى ضد المعتدي في المخفر ومن ثم في النيابة العامة، أعطى المدير العام للصندوق محمد كركي التعليمات اللازمة للمديرية المالية - مصلحة القضايا للمباشرة بالإدعاء على المعتدي ف.ح.ك أمام القضاء المختص مطالبا بإنزال أشد العقوبات به كي يكون عبرة لكل من تسول له نفسه أن يكرر هذا الفعل المشين في حق من تعالى على حقوقه كي يستمر في خدمة الناس، على الرغم من عدم إنصاف تعبه، لاسيما في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيئة التي طالت طبقات المجتمع اللبناني كافة.

وأصدر المدير العام تعميما حمل الرقم 674 بتاريخ 21/3/2022 قضى بموجبه منع المعتدي مندوب شركة برايم ساوث ليبانون ش.م.ل. المدعو ف.ح.ك، من الدخول الى كافة مكاتب ومديريات الصندوق. كما حظر على جميع المستخدمين استقبال واستلام أي معاملة منه بأي شكل من الأشكال تحت طائلة المسؤولية.



وناشد كركي الجهات الأمنية المختصة لتأمين الحماية اللازمة لمكاتب ومديريات الصندوق المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية، مطالبا القضاء المختص بإنزال أشد العقوبات اللازمة بالمدعو ف.ح.ك.

وأكد أنه لن يتوانى عن اتخاذ تدابير واجراءات أكثر صرامة، في حال تكررت هذه الأفعال الجرمية، لأن كرامة مستخدم الصندوق خط أحمر لن نسمح لأي كأن أن يمسها أو يتعرض إليه.