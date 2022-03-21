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هنّأ المجلس التنفيذي الجديد:المحامي بول يوسف كنعان: "موارنة من أجل لبنان ستتوسع

21
MARCH
2022
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أصدر المحامي بول يوسف كنعان، باسم لائحة موارنة من أجل لبنان، التي ترأسها لانتخابات الرابطة المارونية، البيان التالي:

1- لقد انتهت الانتخابات بين الأخوة المتنافسين على الخدمة، واليوم يوم جديد للعمل وتعزيز فرص النجاح. إننا نهنىء المجلس التنفيذي الجديد، ونضع إمكانياتنا في موقع التعاون معه خدمة للموارنة وللبنان.

2- إننا نشكر جميع الذين منحونا ثقتهم، ونؤكد محبتنا للذين كانت لديهم قناعات أخرى. ونعاهد الجميع العمل المشترك لما فيه خير مجتمعنا الماروني ووطننا لبنان.

3- لقد ترشحنا في لائحة موارنة من أجل لبنان في سياق مسار تفكير طويل في أوضاعنا المارونية والوطنية، وفي اطار تخطيط علمي لمواجهة هذه الاوضاع. وسوف نكمل في هذا السياق، ونتوسع باستقطاب المزيد من ذوي الطاقات الموارنة من كل المناطق اللبنانية، الملتزمين تعليم الكنيسة المارونية، وخيارات رئيسها وأبيها غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي. والمتابعة ستكون في إطار نظامي مكتمل منذ سنوات، وسوف يعلن قريباً.

4-لقد ربحنا في هذه المحطة الانتخابية وحدة فريق موارنة من أجل لبنان، وصلابة إرادته في متابعة مسيرة خدمة الموارنة ولبنان في كنف البطريركية المارونية، وبالانفتاح الكلي على كل الموارنة، قيادات ورأياً عاماً، في لبنان وخارجه.

وختم كنعان بيانه:سنبقى مستقلين موقفنا واضح محورنا لبنان لا شرق ولا غرب ، هدفنا سيادة لبنان وحياده الايجابي

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