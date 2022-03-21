بالفيديو - تحية تكريمية لأمهات الحالات الانسانية في جمعية "سطوح بيروت"

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بمناسبة عيد الأم، وجّهت جمعية "سطوح بيروت" تحية تكريمية لعدد من أمّهات الحالات الإنسانية التي تهتمّ بها.

وقد نشرت الجمعية فيديو على قناتها الرسمية على يوتيوب وهو بمثابة تحية تقدير وحب وإحترام، وأرفقتها بما يلي: "بين المعاناة والفرح، بين الدمعة والبسمة، بين الأمل والألم أن تكوني أم يعني أن تكوني بطلة خارقة. كيف لا وهنّ أمهات أبطال يناضلون من أجل البقاء على قيد الحياة.

روزي، ماريا، هدى، وريمال أمّهات لحالات إنسانية تهتّم بها جمعية "سطوح بيروت".

ومنّا لكنّ هذه التحية التكريمية بمناسبة عيد الأم.

وتجدون مرفقا الفيديو عبر هذا الرابط:

https://youtu.be/VL0NnBx6UkI