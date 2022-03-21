منخفض جوي جديد بانتظارنا.. الحرارة دون معدلاتها الموسمية ‏

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تسيطر كتل هوائية باردة نسبيا على الحوض الشرقي للمتوسط مع ‏درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية لشهر آذار ب 4 درجات، ومن ‏المنتظر أن يتأثر لبنان تدريجيا بدءا من مساء الثلاثاء بمنخفض جوي ‏متمركز فوق تركيا ويكون مصحوب بكتل هوائية أكثر برودة ويحمل ‏معه أمطار وثلوج ورياح ناشطة.‏

طقس اليوم الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ارتفاع طفيف ‏بدرجات الحرارة وبقائها دون معدلاتها الموسمية بمعدل 4 درجات، كما ‏ترتفع نسبة الرطوبة و يتشكل الضباب على المرتفعات، واحتمال تساقط ‏بعض الرذاذ في المناطق الداخلية وعلى الجبال، ويجب التحذير دائما من ‏تكون الجليد على الطرقات الداخلية، وعلى الطرقات الجبلية التي تعلو ‏عن 1100 متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الأولى.‏

الثلاثاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة نهارا والتي تبدأ ‏بالإنخفاض بدءا من بعد الظهر مع اقتراب المنخفض الجوي البارد ‏والمتمركز فوق تركيا فيتحول الطقس الى غائم مع احتمال تساقط بعض ‏الأمطار الخفيفة بشكل متفرق والثلوج الخفيفة ليلا بدءأ من ارتفاع 1000 ‏متر وما فوق خاصة على المرتفعات الشمالية.‏

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم خلال النهار مع انخفاض ملحوظ بدرجات ‏الحرارة تتكاثف الغيوم بدءا من الظهر مع وصول المنخفض الجوي ‏المصحوب بكتل هوائية أكثر برودة، وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط ‏أمطار متفرقة والتي تكون غزيرة خلال الليل ومصحوبة برياح ناشطة ‏وبرق ورعد، كما تبدأ الثلوج بالتساقط صباحا بدءا من ارتفاع 800 متر ‏وما دون ذلك على المرتفعات الشمالية وينخفض مستوى تساقطها مع ‏الإنخفاض الإضافي بدرجات الحرارة خلال النهار لتلامس مرتفعات ال ‏‏600 وما دون في المناطق الشمالية.‏

وأفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على ‏‏"فيسبوك" ان لبنان على موعد مع منخفض جوي بين الثلاثاء ليلاً ‏وصباح الجمعة فتتحول الى منخفض ثلجي بحيث تتساقط الثلوج فوق ‏‏800 متر وبشكل متفاوت وتكون الثلوج غزيرة وكثيفة فوق ‏‏1000/1100متر.‏

وأضاف ان نشاط التيارات القطبية يعود الى ارتفاع ضغط المرتفع ‏القطبي بحيث يتمدد ببرودته نحو جنوب اوروبا ومنطقتنا وسوف يعاود ‏نشاطه نحو تركيا واليونان في الاسبوع الاول من الشهر القادم في حين ‏سيشهد لبنان ارتفاعاً ملحوظاً بدرجات الحرارة بين 29 آذار و 5 نيسان.‏