living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لقا مع الأستاذة بشرى خليل لهيئة أوتاوا

21
MARCH
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
مواكبة للانتخابات النيابية التي يُحَضَّرُ لها في لبنان، و وسْطَ لفيف المرشحين، استضافت هيئة اوتاوا بمساعدة المنسق لهيئة اوتاوا السيد فادي نمر، المرشحة للمقعد النيابي في الجنوب، الاستاذة بشرى الخليل التي استفاضت بالشرح بصراحتها و جرأتها المعهودة و امتعت الحضور.   
 
الى جانب المنسق لهيئة اوتاوا، حضر الاجتماع عدد من منسقي الهيئات و اللجان في المقطعات الكندية بالإضافة إلى مسؤولة النشاطات في قطاع الانتشار جودي عبد النور و مسؤولة لجنة شؤون المرأة في كولكو كندا السيدة نينا عنيد عارج و مسؤولة الاعلام في كولكو كندا السيدة ساندي عبد الأحد و عدد من المسؤولين في كولكو كندا.
 
و قد تغيب عن الحضور المنسق العام لكولكو كندا السيد فواز بادور و نائب المنسق العام السيد جهاد داوود بداعي السفر.  
 
و قد اسهبت الاستاذة بشرى الخليل بسرد الوقائع و أجابت عن كل الأسئلة التي وُجِّهت لها. 
 
و قد تناوب كل من مسؤولة الاعلام في كولكو اوتاوا السيدة دورين صليبا و نائب المنسق السيد طوني عون و المنسق السيد فادي نمر  بطرح الاسئلة
بعد عرض فيديو وثائقي عن تاريخ و إنجازات الاستاذة بشرى الخليل.  
 
و تناول اللقاء مواضيع الساعة، كالانتخابات، الازمة المالية، القضاء، الحكومة، ترسيم الحدود، الودائع، العلاقات الدولية و الأداء السياسي لبعض الأطراف السياسية. 
 
في ختام اللقاء تمنى السيد فادي نمر للاستاذة بشرى الخليل عيدا" سعيدا" بمناسبة عيد الأمهات كونها أم للاحرار و مدرسة في الوطنية.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout