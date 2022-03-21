لقا مع الأستاذة بشرى خليل لهيئة أوتاوا

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مواكبة للانتخابات النيابية التي يُحَضَّرُ لها في لبنان، و وسْطَ لفيف المرشحين، استضافت هيئة اوتاوا بمساعدة المنسق لهيئة اوتاوا السيد فادي نمر، المرشحة للمقعد النيابي في الجنوب، الاستاذة بشرى الخليل التي استفاضت بالشرح بصراحتها و جرأتها المعهودة و امتعت الحضور.

الى جانب المنسق لهيئة اوتاوا، حضر الاجتماع عدد من منسقي الهيئات و اللجان في المقطعات الكندية بالإضافة إلى مسؤولة النشاطات في قطاع الانتشار جودي عبد النور و مسؤولة لجنة شؤون المرأة في كولكو كندا السيدة نينا عنيد عارج و مسؤولة الاعلام في كولكو كندا السيدة ساندي عبد الأحد و عدد من المسؤولين في كولكو كندا.

و قد تغيب عن الحضور المنسق العام لكولكو كندا السيد فواز بادور و نائب المنسق العام السيد جهاد داوود بداعي السفر.

و قد اسهبت الاستاذة بشرى الخليل بسرد الوقائع و أجابت عن كل الأسئلة التي وُجِّهت لها.

و قد تناوب كل من مسؤولة الاعلام في كولكو اوتاوا السيدة دورين صليبا و نائب المنسق السيد طوني عون و المنسق السيد فادي نمر بطرح الاسئلة

بعد عرض فيديو وثائقي عن تاريخ و إنجازات الاستاذة بشرى الخليل.

و تناول اللقاء مواضيع الساعة، كالانتخابات، الازمة المالية، القضاء، الحكومة، ترسيم الحدود، الودائع، العلاقات الدولية و الأداء السياسي لبعض الأطراف السياسية.

في ختام اللقاء تمنى السيد فادي نمر للاستاذة بشرى الخليل عيدا" سعيدا" بمناسبة عيد الأمهات كونها أم للاحرار و مدرسة في الوطنية.