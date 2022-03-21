كنعان: ..بس بيوعوا بالانتخابات وبعطلوا وبحاصصوا بعدها!

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غرّد النائب ابراهيم كنعان عبر حسابه الخاص على تويتر وكتب:

قالوا بدنا رقابة برلمانية لنصلّح ونحاسب، عملنا ومن ال ٢٠١٠:

التدقيق بالمالية العامة من ١٩٩٣ لليوم

بهدر الموازنات ٢٧ مليار دولار

بالتوظيف العشوائي

بالهبات والقروض والسلفات والإيجارات والصناديق وحوّلنا على القضاء…

بس بيوعوا بالانتخابات وبعطلوا وبحاصصوا بعدها

واضاف:

قالوا بدنا قوانين لنحارب الفساد، عملنا :

استعادة الاموال المنهوبة

الاثراء غير المشروع

رفع السرية المصرفية

التدقيق الجنائي

حماية كاشفي الفساد

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الخ …

والتنفيذ بدو قانون؟!