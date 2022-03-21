كنعان: ..بس بيوعوا بالانتخابات وبعطلوا وبحاصصوا بعدها!

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غرّد النائب ابراهيم كنعان عبر حسابه الخاص على تويتر وكتب:
قالوا بدنا رقابة برلمانية لنصلّح ونحاسب، عملنا ومن ال ٢٠١٠:
التدقيق بالمالية العامة من ١٩٩٣ لليوم
بهدر الموازنات ٢٧ مليار دولار
بالتوظيف العشوائي
بالهبات والقروض والسلفات والإيجارات والصناديق وحوّلنا على القضاء…
بس بيوعوا بالانتخابات وبعطلوا وبحاصصوا بعدها
واضاف:
قالوا بدنا قوانين لنحارب الفساد، عملنا :
استعادة الاموال المنهوبة
الاثراء غير المشروع
رفع السرية المصرفية
التدقيق الجنائي
حماية كاشفي الفساد
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الخ …
والتنفيذ بدو قانون؟!