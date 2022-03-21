خاص tayyar.org: إجتماع رسمي لبناني- سوري يعقد في دمشق...

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خاص tayyar.org: كشفت مصادر رسمية لبنانية أن الجهات المختصة والمولجة بالتنسيق بين الجانبين اللبناني والسوري في شأن إدارة المصالح المشتركة بين البلدين في إطار العلاقات الثنائية، وعملًا بمعاهدة "الأخوة والتعاون والتنسيق" بين بيروت ودمشق، تحضّر لإجتماع رسمي سيعقد بين الجانبيّن المذكوريّن في دمشق في وقتٍ قريبٍ، غداة الإنتهاء من تجهيز الملفات المتعلقة بهذا الشأن. وهي في الأساس مشاريع إتفاقياتٍ سابقةٍ، علّقت سابقًا. وسيعاود البحث فيها. وتتناول الشؤون الآتية: تنشيط حركة العبور عبر الحدود المشتركة وتسهيلها، الترانزيت، تسهيل عبور الشاحنات الفارغة على أراضي البلدين، تفعّيل سكك الحديد، بالإضافة النقل البحري والتعاون بين المرافىء اللبنانية والسورية، ودائمًا بحسب المصادر.