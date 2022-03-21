أسرار الصحف ليوم الأثنين 21 آذار 2022

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البناء: حفايا وكواليس

كواليس

تؤكد مصادر عسكرية روسية أن خطة العمليات في أوكرانيا تعتمد خطة زمنية لعشرة أسابيع وهي تسير بدقة وتتضمن حسم أمر مدينة كل أسبوع بعد أسبوعين للتموضع والتقرّب من كييف وبعد خورسين بدأ أسبوع ماريوبيل. وتعتقد ان 9 أيار عيد النصر على النازية قد يكون موعداً أولياً لنهاية العملية.

خفايا

تعتقد مصادر أمنية أن الفراغ والفوضى هما الطريق الوحيد لتأجيل الانتخابات النيابية لأنه لم يعد ممكناً تمديد ولاية مجلس النواب لوجود شرط مقابل لذلك بتمديد ولاية رئيس الجمهورية للمدة ذاتها، وهو ما لا يلقى أي قبول داخلي أو خارجي ويحتاج الى آليات دستورية ونصاب يصعب توفيرهما.

اللواء: أسرار

همس

تصطدم مساعي توحيد «اللوائح السيادية» في أكثر من دائرة إنتخابية بعقبات لها طابع فردي وتنافسي بين مرشحي الصف السياسي الواحد!



غمز

تدور معارك صامتة بين مرشحي تيار سياسي ناشط على نفس اللائحة، وذلك في إطار التطاحن لكسب الأصوات التفضيلية وتجنّب كلٍّ منهم تجرُّع كأس الهزيمة!



لغز

ينوي مرجع بارز إجراء تغييرات في مناصب قيادية قضائية ضمن إجراءات أخرى لوقف تداعيات المعركة المحتدمة بين القضاء والمصارف!



نداء الوطن: خفايا

حضّرت دوائر السراي الحكومي مسودة مشروع لإلغاء بعض المؤسسات العامة وتطوير بعضها ودمج البعض الآخر، ومن المتوقع ان يُعرض على مجلس الوزراء خلال الاسابيع المقبلة.

يقال ان الدائرة الثانية في الشمال (طرابلس، الضنية، المنية) ستشهد على الأغلب تشكيل لائحتين قريبتين من أجواء «المستقبل» و»العزم».