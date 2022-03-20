الحاج حسن: قطع الأشجار جريمة ويمكن الإستحصال على رخص تشحيل ما يساعد في تخفيف الأزمة

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أصدر المكتب الإعلامي لوزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن بيانًا أوضح فيه أنه "بعد ورود شكوى إلى مكتب الوزير حول قطع أشجار في منطقة رأس بعلبك، أجرى الحاج حسن سلسلة من الإتصالات إستهلها بالمدعي العام البيئي في البقاع الذي وجه الأجهزة الأمنية المختصة للإسراع بأخذ التدابير المناسبة بحق المعتدين وفتح تحقيق لتحديد هوياتهم وسوقهم للعدالة لتطبيق النصوص القانونية بحقهم بالإضافة إلى تسطير محاضر ضبط بحق كل من يقطع الأشجار، معتبرًا أن هذه العمليات تعتبر من المحرمات."

وأشار البيان إلى أن "وزير الزراعة أجرى إتصالات برئيس البلدية وراعي الأبرشية في البلدة لافتًا إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل حماية الثروة الحرجية، مشددًا على أن قطع الأشجار جريمة، ومؤكدًا حرصه على أن ما يمر به المواطن اليوم هو صعب جدًا، وبإمكان المواطنين الإستحصال على رخص تشحيل بشكل قانوني، وهذا الأمر يساعد في التخفيف من الأزمة في هذا البلد."