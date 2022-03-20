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التقى وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض وزير الطاقة القطري على هامش المؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء في الدوحة

20
MARCH
2022
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التقى وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض وزير الطاقة القطري على هامش المؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء في الدوحة قطر وتم البحث في شؤون الطاقة عموما واحتياجات لبنان خصوصا وامكانية وفرص مساعدة الجانب القطري للبنان.
وتناول اللقاء التغيرات الحاصلة بشكل كبير في السوق في ظل الازمة الاخيرة المستجدة حيث ارتفعت وتقلبت الاسعار بشكل كبير وسريع وستأخذ مدة ليست بالقصيرة كي يعود الاستقرار في الاسعار .
وثانيا وفي ظل الظروف الراهنة ، ازداد الطلب كثيرا على الغاز القطري ، اذ انه بالإضافة الى زيادة الطلب من آسيا والشرق ، هناك طلبات كثيرة من بلاد أوروبا والغرب عموما مما يؤدي الى زيادة الطلب على وحدات التغويز والتخزين العائمة FSRU .
ونظرا لهذا الواقع المتقلب في ظل التغيرات ، يجد الجانب القطري انه بالنسبة الى لبنان من المناسب للجميع اطلاق مناقصة جديدة نظرا لاحتياج لبنان للغاز خاصة في ظل التغيرات العالمية الحاصلة ، وبالتالي فهو يشجع للتحضير لمناقصة من اجل استيراد الغاز مع العلم ان لدينا محطة موجودة في الزهراني تحتاج الى الغاز كأول مرحلة على ان تكون المرحلة الثانية لتأمين الغاز للمحطة التي ستبنى بحسب المخطط التوجيهي الملحوظ من قبل شركة كهرباء فرنسا EDF.
وقد شجع ايضا بأن تكون المناقصة الجديدة بشروط تشجيعية للمشاركين كون السوق يخضع اليوم لتنافس قوي وواسع النطاق فالطلب كبير والعرض قليل ، مما يؤكد ضرورة وجود شروط محفزة ومناسبة للمشاركين على ان تكون قابلة للتنفيذ ايضا.

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