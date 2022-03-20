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البروفسور عجاقة للـtayyar.org: الدولار سيرتفع والأسعار كذلك!

20
MARCH
2022
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عشية إضراب المصارف، أكد الباحث الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة للـtayyar.org أن غياب المصارف سيرفع من سعر الدولار في مقابل الليرة في السوق السوداء، ويعود هذا الأمر الى أن المصارف هي اللاعب الاساسي في عرض الدولارات على منصة صيرفة وبالتالي ومع غياب المصارف خلال يومين سيلجأ التجار الى السوق السوداء لسد حاجاتهم من الدولار وهو ما سيؤدي حكماً الى رفع الدولار على هذه السوق..

وأضاف عجاقة:"اللهمّ الا اذا عوّض مصرف لبنان غياب المصارف عبر عرضه لما تقدّمه هذه المصارف من دولارات على منصة صيرفة".

ولفت عجاقة الى أن التجار سيعمدون الى رفع الأسعار بحجة ارتفاع الاسعار العالمية وبحجة ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، داعياً السلطات وعلى رأسها وزارة الاقتصاد الى زيادة الرقابة لكبح هذه الممارسات.

وختم عجاقة بالقول:"يتوجب على الحكومة الاسراع بوضع خطة التعافي تسمح بإرساء الثقة وفرض سيادة القانون في كل القطاعات".

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