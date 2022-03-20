اتحاد نقابات العمال: نقف بجانب القضاء وندعوه لاستكمال المعركة ضد المصارف لاسترداد أموال المودعين

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عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين وخلية الازمة، اجتماعا برئاسة رئيس الاتحاد كاسترو عبدالله، الذي أشار إلى “التوقعات كانت أن تقف الحكومة بصف القضاة والمودعين تنفيذا لمبدأ فصل السلطات”، مؤكدا “الوقوف بجانب القضاء ودعوته لاستكمال المعركة ضد المصارف ووضع يده عليها لاسترداد أموال المودعين، وعلى المودعين تصعيد تحركاتهم ودعم القضاء”.



وأسف ل”غياب القوى السياسية، التي كانت تعتبر نفسها معنية بقضايا الشعب في ظل الانهيار المالي والاقتصادي، عن الساحة”، مشددا على أن “الحركة النقابية والقوى الشعبية والشبابية ستصعد الخطوات وتواكب القضاء وتدعمه”.