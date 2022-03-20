الرئيس عون غادر الى روما والفاتيكان وغدا يلتقي البابا فرنسيس والثلاثاء الرئيس الايطالي

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غادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مطار رفيق الحريري الدولي في الثانية بعد ظهر اليوم متوجها الى روما والفاتيكان حيث سيلتقي البابا فرنسيس قبل ظهر غد الاثنين . كذلك سيجتمع الرئيس عون بامين سرالكرسي الرسولي الكاردينال بييترو بارولين امين سر حاضرة الفاتيكان للعلاقات بين الدول الموسينيور بول ريتشارد غالاغير.

ويضم الوفد الرسمي المرافق للرئيس عون ، وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب ، والسفير اللبناني لدى الكرسي الرسولي السفير فريد الياس الخازن .

ويوم الثلاثاء يزور الرئيس عون الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا في قصر الكويرينالي للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة .