living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

استعدوا ... الثلوج تعود مجددا في هذا التاريخ

20
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تؤثر كتل هوائية رطبة وباردة على لبنان وتستمر لغاية يوم الثلاثاء مع طقس متقلب وبارد واحتمال ٣٠-٤٠٪؜ لبعض الامطار المحلية الغير شاملة، يخرق هذه التقلبات الجوية طقس مستقر اليوم الاحد مع درجات حرارة متدنية جدا بسبب رياح قطبية شمالية ستضرب المنطقة. بالمقابل يتحول الطقس الى غير مستقر تدريجياً يوم الاربعاء ولغاية يوم الجمعة من الاسبوع المقبل مع عودة الامطار والثلوج حول عتبة ٩٠٠ ~ ١٠٠٠متر نتيجة تدفق كتل هوائية رطبة وباردة من فوق شرق تركيا وتلتف نحو الحوض الشرقي للمتوسط خلال هذه الفترة وحسب آخر التحديثات.
في التفاصيل
 
الاحد: ١- الحرارة ساحلاً بين ٤ و ١٠ درجة بقاعا بين -٦ و ٦ درجات وعلى ال ١٠٠٠م بين -٣ و ٥ درجات. ٢- الجو : غائم جزئيا وقارس البرودة ٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س خاصة ٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ - ٨٠ ٪؜ ٥- الضغط الجوي مستقر ويسجل ١٠١٩ hpa ٦- الرؤية جيدة ٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة.
 
الاثنين : طقس متقلب غائم جزئيا اجمالا وبارد مع احتمال ٤٠٪؜ لبعض الامطار الخفيفة والمحلية خاصة في الداخل والشمال وثلوج خفيفة على ١٠٠٠متر اذا توفر الهطول. الحرارة ترتفع لكن ما دون المعدل وتتراوح بين ٧ و ١٣ درجة ساحلا وبين -٣ و ٧ بقاعاً وبين الصفر و ٦ درجات على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س.
 
الثلاثاء : طقس متقلب غائم جزئيا اجمالا وبارد مع احتمال ٤٠٪؜ لبعض الامطار الخفيفة والمحلية وثلوج خفيفة على ١٠٠٠متر اذا توفر الهطول. الحرارة مستقرة ودون المعدل وتتراوح بين ٧ و ١٤ درجة ساحلا وبين -٣ و ٧ بقاعاً وبين الصفر و ٦ درجات على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س.
LBCI
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout