في زحلة.. قوى الأمن بالمرصاد

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

"في إطار مكافحة ظاهرة أعمال النصب والاحتيال وتزوير الشيكات والمستندات بعد أن كَثُرَت هذه العمليات في الآونة الأخيرة.

توافرت معلومات لمفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية عن قيام أحد المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات عدلية والمتواري عن الأنظار بعمليات نصب واحتيال وتزوير ويدعى:

ر. م. (من مواليد عام 1983، لبناني)

بتاريخ 09-03-2022 وبعد عملية رصد ومتابعة، تمكّنت المفرزة المذكورة من تحديد مكان تواجده في أحد المنازل في زحلة، حيث قامت بمداهمته وتمّ توقيفه رغم محاولته الفرار، وبرفقته المدعو:

س. ح. (من مواليد عام 1989، لبناني)

بتفتيشهما والمنزل، عثر على دفاتر شيكات مزوّرة، كمية من الماريجوانا وحشيشة الكيف، وحبوب XTC.

اودعا مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في زحلة للتوسع بالتحقيق معهما، بناء على إشارة القضاء المختص".