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الخطيب ورفول جالا في زغرتا والكورة واطلاق المكنة الإنتخابية للتيار في المنطقة

20
MARCH
2022
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قام وفد من التيار الوطني الحر ضم نائب رئيس التيار للعمل الوطني طارق الخطيب ومرشح التيار في قضاء زغرتا بيار رفول يو أمس السبت الواقع في 19 آذار بجولة في قضاء زغرتا بدأت صباحا بزيارة معايدة بمناسبة عيد  مار يوسف لمطران زغرتا جوزف نفاع، بعدها انتقل الوفد الى بلدة علما حيث التقى الشيخ خضر والشيخ موسى، ومن ثم زيارة إلى بلدة مرياطة واخرى إلى بلدة ايعال.
 
بعدها انتقل مكتب العمل الوطني برئاسة طارق الخطيب إلى بلدة كوسبا في قضاء الكورة حيث انضم إلىه نائب الكورة جورج عطالله في إطلاق المكنة الانتخابية للتيار والقى كلمة شدد فيها على اهمية توحد التياريين حول نوابهم ومرشحيهم وقيادتهم المتمثلة برئيس التيار جبران باسيل لمواجهة الحملات التي يتعرض لها التيار ظلما من باقي الافرقاء.
 
وختام الجولة كان العودة إلى زغرتا اذ لبى الوفد دعوة هيئة قضاء زغرتا إلى عشاء إطلاق المكنة الانتخابية فيها.
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