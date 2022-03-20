A + A -

اكد النائب ابراهيم كنعان اننا "كنا ورح نبقى هون"، كنا صوت الحق والحقيقة وسنبقى ليبقى الحق وتبقى الحقيقة. كنا السيف الذي كسر المحاذير لمحاربة الفساد، وكنا السيف الذي طرح كل الحقائق المالية ، في وجه كل فاسد، وما زلنا وسنبقى ليبقى السيف مسلطاً ونواصل مهمتنا".

كلام كنعان جاء خلال لقاء للجنة المرأة في هيئة الفنار في التيار الوطني الحر، بحضور نائبة رئيس التيار للشؤون الادارية مارتين كتيلي، ونائبة الرئيس للشؤون السياسية ماي خريش، ورئيسة لجنة المرأة في التيار جومانا سليلاتي، ومختار الفنار زيدان عون ومنسقة هيئة التيار في البلدة لودي عون وحشد من الكوادر المتنية والمسؤولين".

اضاف "كنا وسنبقى صوت السيادة وحرية الشعب وضميره، مع الجنرال الرئيس، وسنبقى معه اصحاب المعارك المستحيلة، وسنكون صوتا واحدا في ١٥ ايار للفوز بالمعركة التي يعتقدها البعض مستحيلة".

وتابع كنعان "يا أهلي في المتن الشمالي، معكم لا خوف، وبقوتكم وارادتكم وايمانكم بتياركم ، سنحقق وننتصر، مع لائحتنا التي ستبصر النور قريباً، لنبقى بهذه القوة والهمة، والحراك الذي بدأناه منذ العام ٢٠٠٥، "رح ندوبلو ونزيدو"ب15ايار".

وقال "كنا وسنبقى نسأل عن كل التجاوزات المالية، وعن التشريعات التي انجزناها في مجلس النواب، من استعادة الاموال المنهوبة، الى الاثراء غير المشروع، الى رفع السرية المصرفية والتدقيق الجنائي، و"رح نبقى هون لنطبقها" وتنفيذها للمحاسبة واسترجاع حق الشعب اللبناني".

واكد كنعان "اننا كنا صوت المظلومين والمتقاعدين والعسكرسيين والمودعين وكل الذين لا صوت لهم، وسنبقى كذلك، وفي ١٥ ايار سيبقى هذا الصوت عاليا، لاستعادة آخر قرش وآخر حق من حقوق اللبنانيين".

اضاف " انتم التيار الوطني الحر، الذي لا عمولة ولا عمالة على ايديكم، كما يقول الرئيس عون، وستبقون كذلك، وضعوا كل الحكي وبذور التفرقة وراء ظهركم".

واكد كنعان ان "موعدنا في كل لحظة لتجديد الارادة والعزم للفوز بمعركة الحق والحقيقة، والعدالة في وجه الباطل، والصدق في وجه الكذب" وقال "الافعال بدأت تكشف المنظومة. وقد تناسوا ٢٧ مليار دولار بتدقيقنا البرلماني الذي استمر ١٠ سنوات، وكل من قام بتسوية على ال٢٧ مليار وعلى ابراؤهم المستحيل، سيسقط في ١٥ ايار ٢٠٢٢".

اضاف "لقد قلنا ان ابراءهم مستحيل في العام ٢٠١٣ قبل الانهيار المالي، وطالبنا بوقف السرقة والهدر، وحددنا مكامن الفساد والهدر، وحولناهم الى القضاء المالي، وحتى اليوم لم يصدر الحكم عن ديوان المحاسبة".

واكد كنعان ان لا يأس ولا احباط وقضيتنا ستستمر وصوتنا سيبقى عاليا في كل المؤسسات.