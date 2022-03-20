عناوين الصحف ليوم الأحد 20 آذار 2022

A + A -

النهار: المخارج غامضة والحكومة تؤكّد "الخلل القضائي"

الديار: الحكومة لتطويق انفجار أزمة المصارف والقضاء والتفتيش عن تسوية

أركان القضاء غابوا عن الجلسة... وميقاتي لمن لا يتجاوب «منشيلو عالبيت»

خطة التعافي مفقودة و«الكابيتال كونترول» لحسم مساره قبل جلسة البرلمان

الوطن السورية: رجال أعمال وصناعيون: صدعت جدار العقوبات المفروضة على سورية وستشجع على الاستثمار … الرئيس الأسد في الإمارات.. مرحلة سياسية جديدة وخطوة على طريق الانفتاح العربي

الأنباء الكويتية: ميقاتي: الاستقالة ليست واردة ونحن نحمي المؤسسات لا أشخاصاً.. وجعجع: ما يجري ظاهره انتصار للحق وباطنه تطيير للانتخابات

مجلس الوزراء يعالج الأزمة القضائية ـ المصرفية وسط غياب القضاة

الشرق الأوسط: الحكومة اللبنانية تفشل في معالجة تداعيات القرارات القضائية بحق المصارف

ميقاتي أكد ضمان أموال 90% من المودعين