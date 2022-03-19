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السفير خليل كرم رئيسًا للرابطة المارونية

19
MARCH
2022
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صدرت نتائج انتخابات الرابطة المارونية التي انطلقت صباح اليوم لاختيار أعضاء المجلس التنفيذي للرابطة، مع تنافس ثلاث لوائح في المعركة الانتخابية هي: لائحة "تجذر وصمود" برئاسة السفير خليل كرم ولائحة "موارنة من اجل لبنان" برئاسة المحامي بول كنعان ولائحة "رابطة لبكرا" برئاسة غسان خوري.

وبحسب النتائج، فاز السفير خليل كرم بـ342 صوتاً، ليكون بذلك الرئيس الجديد للرابطة المارونيّة، فيما حصد غسان خوري 261 صوتاً، وبول كنعان 114 صوتاً.
أمّا جو عيسى خوري الذي سيشغل منصب نائب رئيس الرابطة فحصد 306 صوتاً، وطانيوس الحلبي 235 صوتاً، وكورين أبي نادر 173 صوتاً.

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