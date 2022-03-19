living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

آلان عون: التفاهمات مع الحلفاء لا تلغي الاختلاف

19
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شدد النائب ألان عون على “ضرورة ترك القضاء يقوم بعمله ومعالجة الملفات المطروحة امامه وفق ما تقتضيه الأصول القضائية”، داعيًا “كل من هو حريص على حماية القضاء والعدالة أن يلاقي رئيس الجمهورية في موقفه القائم على عدم التدخل في المسار القضائي”.

ورأى عون في حديث الى “صوت كل لبنان”، أن التدخل السياسي في أي ملف يضرّه واللجوء الى الحصانات السياسية لا يفيد.


وإذ أكد أن المسار الانتخابي يسير بشكل طبيعي نحو إتمام الانتخابات، حذر من أن “الفوضى الاجتماعية وحدها كفيلة بتطيير الاستحقاق والبلد ككل متمنياً ألا نصل الى هذه المرحلة”، موضحاً أنه “على مستوى التيار الوطني الحر الأمور في مرحلة التفاوض الذي سيستمر حتى انقضاء مهلة تسجيل اللوائح وخلال عشرة أيام يجب ان يتم الاعلان عن اللائحة من بعبدا وجمهور التيار لديه الثقة بتعاطينا في الملفات”، مؤكداً أن التفاهمات مع الحلفاء لا تلغي الاختلاف.


وعن ترسيم الحدود البحرية، لفت عون الى أن “لبنان الرسمي عبّر عن الموقف الرسمي بالعودة الى مفاوضات الناقورة”، مستبعداً “ترك الحسم الى ما بعد الانتخابات النيابية والرئاسية كما يتردد فالحماسة الأميركية لا تشير الى ربط الملف بالاستحقاقات قال عون”.


واعتبر أن “لبنان الذي فوّت عليه فرصة الاهتمام الدولي به، لا يمكنه الاستمرار بالتأجيل وصحيح أن البلد بحاجة الى موازنة تعالج جزءا من المعضلة الكبرى لكن نريد إيرادات تحمي الطبقات الأكثر حاجة ولا تعطي من جهة وتأخذ من جهة أخرى أموال المواطن عبر بوابة الضرائب”.


ولفت عون الى أن “التوازن مطلوب وبانتظار المفاوضات التي ستحصل اعتبارا من الأسبوع الطالع يمكن تحديد وجهة التصويت على الموازنة خلال الأسابيع المقبلة من عدمه”.


ورداً على سؤال، قال عون: "كنّا أول المطالبين بالكابيتال كونترول لكن الاتفاق على القانون لم يتم".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout