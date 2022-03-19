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اللجنة المركزية للقضايا الاجتماعية والانسانية في التيار تقدمّ معدات طبية وأدوية وحاجيات لدار العجزة في عبرا بمناسبة عيد الأم – (صور)

19
MARCH
2022
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لبّت رئيسة اللجنة المركزية للقضايا الإجتماعية والإنسانية في التيار الوطني الحر، الإعلامية داليا داغر، وعدد من أعضاء اللجنة دعوة منسّق قضاء الزهراني في التيار الوطني الحر جورج سيقلي، ومسؤول لجنة قضاء الزهراني للشؤون الإجتماعية والقضايا الإنسانية في التيار بيار جبور، زيارة دار العجزة في منطقة عبرا، حيث قدّمت مع أعضاء اللجنة معدّات طبية من كراسي متحركة للمقعدين، وأدوية، وقطنيات، وحفاضات... وذلك بمناسبة عيد الأم، وبرعاية وحضور راعي أبرشية صيدا ودير القمر لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك المطران ايلي بشارة الحداد.

وتفقّدت داغر في جولتها مع أعضاء اللجنة مبنى دار العجزة الذي يضمّ أكثر من 50 مسنّ ومسنّة، كما شاركت المسنّين وأصحاب الدعوة، والفريق المشرف على دار العجزة بترويقة قامت بتقديمها في إطار هذه المناسبة.

وكان لمسؤول الإعلام في التيار الوطني الحر في قضاء الزهراني ريان ابو زيد كلمة ترحيبية بالحضور، ثم تلتها كلمة لجبور شدّد فيها على أهمية هذا النشاط بالتعاون مع جمعية "سطوح بيروت"، في حين نوّه منسّق القضاء جورج سيقلي بالجهود التي تقوم بها داغر وأعضاء اللجنة على مستوى النشاطات الاجتماعية والانسانية.

بدورها، ركّزت داغر في كلمتها على عمل الفريق المشرف على دار العجزة في ظلّ الظروف الصعبة، وعلى جهوده القصوى التي يبذلها من أجل تأمين حاجات المسنّين، وشدّدت على ضرورة السعي للوقوف الى جانب كل محتاج بحسب الإمكانيات التي يمكن تأمينها.

وأكّدت داغر على التمسّك بمبادئ مدرسة الرئيس عون وتحدّثت عن أهمية منطقة عبرا وحيثيتها بالنسبة إليها. وكانت الزيارة فرصة، لتؤكّد فيها داغر على أهمية عيد الأم وما يمثله من رمزية كبيرة على مستوى العطاء والتضامن والتكافل الإجتماعي.

هذا وضمّ الفريق المرافق لداغر كلّ من نائب رئيس اللجنة المركزية للقضايا الانسانية والاجتماعية في التيار جيسون صابر، وأمينة السرّ رومينا خضر، والمسؤولة عن شؤون المعوقين راغدة رجي.

وفي نهاية الزيارة جرى تكريم داغر على عطائها الدائم وعلى جهودها المستمرة في جمعية "سطوح بيروت".

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