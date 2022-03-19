الحلبي إلتقى مستشارة الرئيس الأميركي لحقوق ذوي الإحتياجات الخاصة

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إلتقى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مستشارة الرئيس الأميركي جو بايدن لحقوق ذوي الإحتياجات الخاصة السيدة سارة منقارة.

وتناول اللقاء ما حققته الوزارة من خطة الدمج التربوي وما تسعى لتحقيقه للوصول إلى تعليم دامج في المؤسسات التربوية بكافة مراحلها.

وحضر اللقاء مديرة الإرشاد والتوجيه السيدة هيلدا الخوري والسيد نيكولا فيفيو مدير البرامج في الوكالة الأميركية للتنمية في لبنان بالإضافة إلى الوفد المرافق من السفارة الأميركية.

وتم الإتفاق على استكمال التنسيق لتأمين التعليم النوعي لجميع المتعلمين بما يؤمن دمج التلامذة والطلاب ذوي الإحتياجات الخاصة والصعوبات التعلمية.

وشدد الوزير على أن موضوع الدمج هو من أولوياته وقد طلب من المركز التربوي إعطاء الأهمية اللازمة لهذا الموضوع في المناهج التي يتم العمل عليها وهنأ السيدة منقارة على العمل المميز الذي تقوم به متمنيًا التوفيق لها في مهامها