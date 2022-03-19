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فياض يغادر مساء الى الدوحة للمشاركة في اعمال الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء

19
MARCH
2022
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يغادر مساء اليوم وزير الطاقة والمياه وليد فياض الى الدوحة في قطر للمشاركة في اعمال الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والمعرض المصاحب له ويرافقه رئيس مجلس ادارة مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك والمستشارة الإعلامية ريتا شاهين .

ويعقد المؤتمر بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ما بين 20 و22 اذار الجاري في اوتيل شيراتون الدوحة، على ان تعقد صباح غد جلسة الافتتاح للمؤتمر العام بنسخته السابعة تحت عنوان: “رؤية مشتركة لتحقيق مستقبل واعد للكهرباء في الوطن العربي “.

يشارك في المؤتمر عدد من نظرائه من الوزراء العرب واختصاصيين عالميين و يهدف الى تحقيق التعاون وتبادل الخبرات واكتساب المعرفة بين المختصين والعاملين في انظمة الكهرباء عربيا وعالميا . ويهدف ايضا الى تمكين وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والعالمية صاحبة الخبرات والتقريب بين الرؤى والأهداف لضمان استمرارية التطور في قطاعات الكهرباء في الوطن العربي.

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