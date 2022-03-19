من ماذا تبرأ الاشتراكي...في ذكرى كمال جنبلاط؟

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صدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي بيان جاء فيه: "يشكر الحزب التقدمي الاشتراكي المناصرين والمواطنين والمواطنات الذين توافدوا اليوم إلى المختارة في الذكرى الخامسة والأربعين لإستشهاد المعلم كمال جنبلاط، ويعاهدهم المضي في المسيرة النضالية لأجل الحقوق والمطالب والوطن الدولة".

ودان البيان بشدة "أي ممارسات خارجة عن القانون حصلت من أي كان خلال مسيرات المشاركين"، مؤكداً "التزامه الكامل بمقتضيات العمل السياسي السلمي بعيدًا عن أي مظاهر مرفوضة".

ودعا "الأجهزة الأمنية والقضاء إلى التحقق من أي حادثة حصلت وإجراء المقتضى القانوني".