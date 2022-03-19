توقيف عصابة خطرة بعمليّة نوعيّة...بعد تبادل لإطلاق نار مع أعضائها!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها وحدة الشرطة القضائية للعمل على توقيف المطلوبين الخطرين على جميع الاراضي اللبنانية.

بتاريخ 6/3/2022 وفي محلة صحراء الشويفات، ونتيجة عمليات الرصد والتعقب قامت قوة من المجموعة الخاصة بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات المركزي بنصب كمين محكم أسفر عن توقيف أفراد عصابة بعد تبادل إطلاق نار وإصابة أحد أفرادها- الذّي نقل إلى إحدى المستشفيات وأُخرِج منها بعد معالجته-، وهم كلّ من:

ط. م. (مواليد عام 1981، لبناني الجنسيّة)

ع. ز. (مواليد عام 2001، لبناني الجنسيّة)

ع. س. (مواليد عام 2000، سوري الجنسيّة)

وضبط بحوزتهم:

– 629 ظرفًا من الكوكايين

– 329 غ من حشيشة الكيف

– 58 غ من الماريجوانا، وحبّة كبتاغون

– مبلغ 35،000،000 ل. ل. و4 هواتف خلويّة

– بندقيّة حربيّة نوع “كلاشينكوف”، ومسدّسين حربيين مع مماشط وذخيرة، وجعبة عسكرية، وقناع.

أودعوا مع المضبوطات المرجع المختصّ، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء”.