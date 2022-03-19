بمناسبة إقامة "مهرجان نبض بيروت"...تدابير سير في الحمراء

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صدر عن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة

البلاغ التّالـــــــي:

بناءً على قرار محافظ مدينة بيروت، سيقام يوم الأحد 20-3-2022 "مهرجان نبض بيروت" في محلّة الحمراء، ويتضمّن عرض منتوجات وصناعات حرفية لّبنانية.

لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

منع وقوف ومرور الآليات، ابتداءً من مقهى "روسا" وصولاً إلى محلّات "إلدورادو"، اعتباراً من منتصف ليل السبت-الأحد 19/20-3-2022، ولحين انتهاء المهرجان عند منتصف ليل الأحد-الإثنين 20/21-3-2022. وسيتم تحويل السير إلى الطرقات الفرعية المجاورة.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.