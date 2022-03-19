الرهبانية الانطونية نعت الأب مارون عطاالله...الى الأخدار السماوية

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نعت الرهبنة الأنطونية الأب مارون عطاالله الأنطوني الذي انتقل الى رحمة الله صباح اليوم السبت.



يستقبل جثمان الأب الراحل عند العاشرة قبل ظهر بعد غد الاثنين في كنيسة مار الياس - انطلياس، ويحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الثالثة من بعد الظهر، ثم ينقل الجثمان الى دير مار روكز - الدكوانة حيث يوارى الثرى.



تقبل التعازي ابتداء من العاشرة قبل ظهر الاثنين في صالون كنيسة مار الياس - أنطلياس والثلثاء 22 الحالي في دير مار روكز - الدكوانة من العاشرة قبل الظهر حتى السابعة مساء.



وتمنت الرهبنة للجميع "السعي المسيحي الدؤوب لعيش القداسة والشهادة الصالحة للرب يسوع القائم من الموت".