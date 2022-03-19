ميقاتي: لم نجتمع لحماية المصارف ولا حاكم مصرف لبنان بل ما نعمل عليه هو حماية المؤسسات والبلد

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عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي للبحث في المستجدات القضائية الأخيرة.

وقال ميقاتي بعد الجلسة: “مجلس الوزراء وكل وزير وبما فيهم رئيس الوزراء لا يجتمع لحماية أي قطاع بحد ذاته، ولكن لنحقق هدفنا بحفظ التوازنات بالبلد”.

وأضاف، “لم نجتمع لحماية المصارف ولا حاكم مصرف لبنان، بل ما نعمل عليه هو حماية المؤسسات والبلد، والاستقالة “مش واردة بتاتاً”، مضيفا: “طلب المجلس ان يأخذ القانون مجراه دون أي تمييز أو استنسابية وتتخذ المبادرة لمعالجة الأوضاع القضائية وفقاً للقانون، وذلك من قبل أركان السلطة القضائية كل بحسب اختصاصه وبشكل يحفظ حقوق الجميع، وأكدنا على جهة تكليف وزير العدل لوضع رؤية لمعالجة الاوضاع القضائية”.

وفي سياق آخر قال ميقاتي: “كلفنا وزير المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تحديد السقوف لسحب الرواتب من المصارف، وحقوق المودعين يجب أن تبقى مصانة”، مشددا على أن “أكثر من 90% من أموال المودعين ستكون محفوظة لدى الدولة اللبنانية وستُدفع”.