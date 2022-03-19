الطرق في عكار لا تزال مقفلة والثلوج لامست ال800 متر

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في عكار، ان المنخفض الجوي واصل حضوره في المناطق الجبلية من محافظة عكار، حيث استمر تساقط الثلوج بكثافة على ارتفاع 800 متر وما فوق، الأمر الذي أعاد إقفال الطرق، وعملت جرافات وزارة الأشغال العامة على جرف الثلوج عنها تمهيدا لإعادة فتحها من جديد.



ولفت رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع خالد ديب الى ان "سماكة الثلج في بلدة فنيدق بلغت 20 سنتمترا والإنقشاع سيء بسبب الضباب وتدني درجات الحرارة".



وقال: "الطريق من بلدة حرار وحتى بلدة فنيدق باتت سالكة لسيارات الدفع الرباعي والمجهزة بسلاسل معدنية"، متمنيا على السائقين عدم ركن سياراتهم إلى جانب الطرق الرئيسية تجنبا لإعاقة عمل الجرافات".



هذا وما زالت طريق فنيدق القموعة مقفلة وكذلك طريق البويدرات مرجحين الهرمل، والقموعة القبيات بيت جعفر.