كنعان: "ويبقى إبراؤه مستحيلاً"

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قال أمين سرّ تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان, "كنا وسنبقى صوت الشعب وضميره وصوت السيادة والسيف في وجه الفساد".



وفي لقاء بدعوة من هيئة الفنار في "التيار", أضاف: "لائحتنا ستبصر النور قريباً وما ثبتناه منذ العام 2005سنضاعفه لتأكيد ما عملنا من اجله من اصلاح وتطبيقه ما بعد 15 أيار".



وتابع, "نجدد الارادة والايمان والعزم للفوز بمعركة الصدف في وجه الكذب والحق في وجه الباطل".

وشدد كنعان, على أن "كل من سعى الى تسوية على 27 مليار دولار من التجاوزات المالية سيسقط في 15 ايار ويبقى إبراؤه مستحيلاً".