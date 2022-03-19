ورشة عمل “للتيار” حول دور البلديات والمخاتير في الانتخابات

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نظمت لجنة البلديات في هيئة قضاء البترون في “التيار الوطني الحر” بالتعاون مع اللجنة المركزية للبلديات، ورشة عمل حول دور البلديات والمخاتير في الإنتخابات النيابية في مكتب هيئة القضاء في البترون.



شارك في اللقاء رؤساء وأعضاء البلديات والمخاتير المنتسبون الى التيار، وأعضاء هيئة قضاء البترون في التيار.



بداية رحب مسؤول البلديات في القضاء إسطفان كرم بالحضور، عارضا جدول اعمال ورشة العمل، ثم عرض عضو لجنة البلديات المركزية مسؤول المرصد التنموي البلدي ايلي فغالي احصاء عن واقع وتقسيم المخاتير واعضاء المجالس البلدية في قضاء البترون.



ثم شرح منسق اللجنة المركزية للبلديات روجيه باسيل آلية العمل التي تقوم بها اللجنة تحضيرا للانتخابات وحث المخاتير والبلديات على العمل بجهد وجدية، ووضع كل طاقاتهم بتصرف المعركة الإنتخابية.

وختم شاكرا لهيئة القضاء والمخاتير وأعضاء ورؤساء البلديات الذين لبوا الدعوة.