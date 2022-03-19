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بيرم: لولا صبرنا التاريخي لدخل البلد في المجهول!

19
MARCH
2022
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أكّد وزير العمل مصطفى بيرم, أن "هناك شبهة في الرأي العام في أن الحكومة تحركت لحماية المصارف ولم تتحرك من أجل المودعين وحقوق الناس".

وخلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية للبحث في المستجدات القضائية الاخيرة, أضاف: "كنا أول من نادينا بإلتزام فصل السلطات مع مراعاة ما ينص عليه الدستور والقوانين ودفعنا دماء من اجل ذلك ولولا صبرنا التاريخي لدخل البلد في المجهول".

وأضاف, "معالجة النتائج لا يوصل لمكان بل يجب معالجة الأسباب المنتجة للازمة وأولها حماية حقوق الناس والمودعين الذين تعرضوا لسوء إئتمان ولا شأن لهم بأن يتحملوا وزر ما حصل بين المصارف ومصرف لبنان والسياسيين"
وتابع: "إن شعار مراعاة حقوق المودعين لا تساعد عليه اجراءات المصارف التي تقيد سحب العمال والموظفين لرواتبهم وهنا فإن أول اشارة ايجابية تكون بتحرير الحقوق في الرواتب كاملة".

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