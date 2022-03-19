وداع ميشال مكتف الأحد!

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توفّي يوم أمس الجمعة, المدير العام لشركة مكتف للصيرفة ميشال مكتف إثر "عارض صحي مُفاجئ تعرَّض له أثناء ممارسة رياضة التزلج في فقرا عن عمر يناهز الـ 53 عاماً".



وفي هذه المناسبة الآليمة, يحتفل بالصلاة لراحة نفس الفقيد عند الساعة 4 من بعد ظهر يوم غد الأحد 20 الجاري في مطرانية الروم الملكيين - الكثوليك - بيروت، طريق الشام.



وتقبل التعازي يوم الدفن ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر في صالون المطرانية، ويومي الاثنين والثلاثاء 21 و 22 في صالون المطرانية ابتداء من الساعة 11 قبل الظهر ولغاية الساعة 6 مساء.