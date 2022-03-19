عناوين الصحف ليوم السبت 19 آذار 2022

الأخبار
ـ الأسلحة البيولوجية: موسكو تهاجم بالوثائق
ـ «حزب المصرف»: الثورة المضادّة
ـ لبنان يرفض طرح هوكشتين: لنعد إلى الناقورة
ـ انتخابات إقليم الخروب: هل يفعلها وهاب؟
البناء
ـ صربيا تفتح ثغرة في الجدار الأوروبيّ بدعم روسيا… والصين تصيب واشنطن بالإحباط
ـ الملف المصرفيّ على جبهات متعدّدة: ملاحقات وحجوزات تتوّج بتوقيف شقيق سلامة
ـ ثروات النفط والغاز أمام تحدّي بدء التنقيب في كاريش… واجتماع رئاسيّ اليوم؟
الجمهورية
ـ الترسيم: عودة الى إتفاق الإطار
ـ هل باتت استقالة ميقاتي مطروحة؟
ـ مسؤول سابق في صندوق النقد: آخر فرصة للبنان قبل الانهيار
اللواء
ـ إضراب المصارف: ربط نزاع مع الحكم والدولة وقرارات عون
ـ المرتضى يلغي قرار هدم الإهراءات.. ووفاة غامضة لصاحب شركة مكتف للصيرفة
ـ موسكو وكييف «قطعتا نصف الطريق» في المفاوضات
ـ بوتين يُطمئن الروس: سنحقق أهدافنا في أوكرانيا
ـ شي لبايدن: علاقاتنا لم تتجاوز بعد التحديات الخطرة
الديار
ـ العهد لا يُحافظ على الاستقرار ومصادر القوات تتهمه بمحاولة تطيير الانتخابات
ـ اتفاقية الاطار هي الجواب على رسالة هوكشتاين وميقاتي يرى افقاً مفتوحاً للحل
ـ الحكومة تجتمع اليوم استثنائياً لتدارك الوضع المصرفي مع القضاء