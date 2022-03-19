عناوين الصحف ليوم السبت 19 آذار 2022

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الأخبار

ـ الأسلحة البيولوجية: موسكو تهاجم بالوثائق

ـ «حزب المصرف»: الثورة المضادّة

ـ لبنان يرفض طرح هوكشتين: لنعد إلى الناقورة

ـ انتخابات إقليم الخروب: هل يفعلها وهاب؟

البناء

ـ صربيا تفتح ثغرة في الجدار الأوروبيّ بدعم روسيا… والصين تصيب واشنطن بالإحباط

ـ الملف المصرفيّ على جبهات متعدّدة: ملاحقات وحجوزات تتوّج بتوقيف شقيق سلامة

ـ ثروات النفط والغاز أمام تحدّي بدء التنقيب في كاريش… واجتماع رئاسيّ اليوم؟

الجمهورية

ـ الترسيم: عودة الى إتفاق الإطار

ـ هل باتت استقالة ميقاتي مطروحة؟

ـ مسؤول سابق في صندوق النقد: آخر فرصة للبنان قبل الانهيار

اللواء

ـ إضراب المصارف: ربط نزاع مع الحكم والدولة وقرارات عون

ـ المرتضى يلغي قرار هدم الإهراءات.. ووفاة غامضة لصاحب شركة مكتف للصيرفة

ـ موسكو وكييف «قطعتا نصف الطريق» في المفاوضات

ـ بوتين يُطمئن الروس: سنحقق أهدافنا في أوكرانيا

ـ شي لبايدن: علاقاتنا لم تتجاوز بعد التحديات الخطرة

الديار

ـ العهد لا يُحافظ على الاستقرار ومصادر القوات تتهمه بمحاولة تطيير الانتخابات

ـ اتفاقية الاطار هي الجواب على رسالة هوكشتاين وميقاتي يرى افقاً مفتوحاً للحل

ـ الحكومة تجتمع اليوم استثنائياً لتدارك الوضع المصرفي مع القضاء