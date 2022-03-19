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أسرار الصحف ليوم السبت 19 آذار 2022

19
MARCH
2022
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البناء

تساءلت مصادر روسية عن كيفية جمع الحديث عن تأييد شعبي عارم للرئيس الأوكرانيّ وقراره بمواجهة روسيا وقرار الرئيس وحكومته منع الذكور ما بين عمري 18و60 سنة من السفر وملاحقتهم على الحدود، علماً أن المقاومة لا تحتاج لأكثر من مليون من أصل 22 مليون ذكر أوكرانيّ.

تؤكد مصادر حقوقية أن المسار القضائي لملاحقة رجا سلامة شقيق حاكم المصرف المركزي تستند الى وقائع ومعطيات بلغت مرحلة في التحقيق لا تسمح بتدخل الحكومة والنيابة العامة لوقف الملاحقة، مرجّحة أن يكون محور الضغوط السياسية والروحية منع الملاحقة بحق الحاكم شخصياً.

الجمهورية
ـ سُئل أحد النواب عن سبب عزوفه عن الترشح للإنتخابات فقال: لقد تأخرت أربع سنوات.
ـ إعتذر نائب مستقيل عن عدم ضم وزير سابق للائحته إرضاء لرئيس حزب.
ـ لم يحسم تيار إسم مرشحه للإنتخابات في إحدى الدوائر لأنه لم يحسم بعد طائفته ويدرس مواجهة نائب مرشح بمرشح من الطائفة نفسها.

اللواء

تردّد أن بحثاً في الاجتماع الثلاثي تطرق إلى احتمالات تأثر الوضع الحكومي بالاشتباك القضائي- المصرفي.

يتولى نائب بيروتي سابق التوسط في المفاوضات الجارية من أجل الخروج بلائحة تضم نخبة من المرشحين في الدورة الماضية.

نجح الإتجاه الداعي إلى ردّ تدريجي من قِبل المصارف على إجراءات قضائية، بعد الإعلام عن عقد جلسة لمجلس الوزراء.

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