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هذه هي أهمية بيان بعبدا حول ترسيم الحدود

18
MARCH
2022
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بعد الاجتماع اذي ترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا صباح اليوم في حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري حول ترسيم الحدود، أكد الباحث الاستراتيجي العميد المتقاعد أمين حطيط للـtayyar.org أنّ هناك ثلاثة نقاط بارزة في البيان الذي صدر عن الاجتماع وهي:

أوّلاً أنه أكد تمسّك لبنان بصيغة المفاوضات غير المباشرة، ما يعني العودة الى مفاوضات الناقورة باعتبارها الحل الوحيد للتفاوض.
ثانياً، رفض مهذب لطرح هوكشتاين باعتبار أنه لا يستوفي الشروط القانونية التي تحفظ حقوق لبنان.
وثالثاً ما أشار اليه البيان عن الحفاظ على مصالح لبنان العليا مقترنة أيضاً باستقرار المنطقة.
وقال حطيط:"هذه نقطة بالغة الاهمية والذكاء طرحها الموقف اللبناني...نعتقد أن هذا البيان قطع الطريق على كثير من التأويلات السابقة والتحليلات التي أتت لاتهام برئيس الجمهورية بما هو غير صحيح بتاتاً، وأهمية البيان أيضاً أنه صدر معبّراً عن موقف لبناني موحّد وأسقط ما كان يراهن عليه العدو من تشتت في هذا الموقف..."

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